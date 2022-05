OM - Mercato : Longoria aurait trouvé la formule pour garder Saliba

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Ne disposant pas d'option d'achat pour conserver William Saliba (21 ans), Pablo Longoria étudie toutes ses options pour conserver malgré tout le néo-international français. Alors qu'Arsenal réclame 30 M€ pour l'ancien Stéphanois, l'Espagnol se creuse les méninges pour trouver une formule convenable... Tout en sachant que la concurrence peut aussi surrenchérir et lui faire perdre la main.

Un coup à la Milik avec Saliba ?

D'après Karim Bennani, journaliste sur la chaîne L'Equipe, l'idée est déjà trouvée. Comme il l'a fait avec Arkadiusz Milik, Cengiz Ünder, Pau Lopez ou encore Matteo Guendouzi, le président de l'OM tente de repousser au maximum le paiement de l'indemnité de transfert réclamée. Son idée ? Proposer un nouveau prêt d'un an aux Gunners mais, cette fois-ci, avec une option d'achat obligatoire supérieure à 30 M€.

Profitant des bonnes relations avec Arsenal et de la volonté de Saliba de rester sur la Canebière, le boss de l'OM va jouer là-dessus. Reste que, du côté de la Provence, on n'est pas vraiment optimiste. Pour l'heure, les Gunners ont dans l'idée de rapatrier le défenseur originaire de Bondy et de voir à l'issue de la pré-saison quel sera son statut...

Alexandre Corboz

Rédacteur