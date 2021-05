OM - Mercato : Longoria aurait trouvé la solution pour attirer Vidal (Inter Milan)

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Depuis que Jorge Sampaoli a posé ses valises à Marseille, l'arrivée d'Arturo Vidal est évoquée. C'est que le milieu de terrain de 33 ans et l'entraîneur argentin ont une relation fusionnelle depuis qu'ils ont travaillé ensemble en sélection chilienne. Sampaoli considère que Vidal est le joueur le plus à même de mettre en application ses préceptes de jeu. Et l'OM ne dirait forcément pas non à une star mondiale, même en fin de carrière.

Si l’Inter Milan ne compte pas conserver son milieu offensif, deux gros obstacles se dressent entre lui et l’OM. Le premier est financier. Vidal touche 6,5 M€ par an en Lombardie, largement au-dessus des moyens d'un club phocéen dont les finances sont dans le rouge. Le second est sportif. Le Chilien souhaite, comme tous les joueurs, disputer la Champions League, et Marseille ne sera pas au rendez-vous de la C1 la saison prochaine.

Mais selon le journaliste Nicolo Schira, Pablo Longoria aurait trouvé une solution : lisser le salaire d'Arturo Vidal sur deux ans. Le même procédé a été employé par Jacques-Henri Eyraud avec Dimitri Payet l'année dernière. Reste que cela constitue tout de même une sacrée baisse de ses émoluments pour Vidal. Et qu'il reste le problème de l'absence de Champions League…

Arturo #Vidal could leave #Inter this summer. His salary (€6,5M for the next year) is too high. Jorge #Sampaoli loves him and #OlympiqueMarseille have shown interest, but the midfielder is expected to spread the salary on 2-years. #transfers #OM