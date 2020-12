OM - Mercato : Longoria aurait une bonne raison de laisser traîner le dossier Thauvin

Le cas Florian Thauvin (27 ans) devient de plus en plus problématique à l’OM. En fin de contrat en juin 2021, le champion du monde sera libre de discuter avec qui bon lui semble en janvier s’il ne trouve pas de terrain d’entente avec ses actuels dirigeants. Sur ce sujet, Pablo Longoria a entretenu le flou et évoqué la nécessité de « préparer différents scénarios. »

« C'est une bonne question, a-t-il répondu à La Provence lorsqu'il lui a été demandé où en étaient les discussions concernant une éventuelle prolongation et s'il se préparait à un départ de l'international français. Prolonger des contrats dans cette situation d'incertitude est très difficile pour tous les clubs. Tous les joueurs attendent de voir la réalité du marché. Personne ne sait ce que sera la saison prochaine, si on continue avec ou sans public... On doit s'adapter à la situation. »

L'OM veut Hysaj, Naples veut Thauvin...

En parallèle, Estadio Deportivo a assuré que le FC Séville était toujours à l’affût dans le dossier Thauvin en ajoutant qu’il appréciait également le profil de Jonathan Bamba, très saignant cette saison au LOSC (5 buts, 6 passes décisives). Pour autant, c’est peut-être vers Naples que l’avenir du Marseillais pourrait s’inscrire. D’après le Napoli Magazine, Cristiano Giuntoli, directeur sportif napolitain, suit avec attention l'évolution du dossier Thauvin. Une aubaine pour l’OM quand on sait qu’Elseid Hysaj (26 ans, fin de contrat en juin 2021) est apprécié par André Villas-Boas au poste de latéral droit. Un échange de bons procédés pourrait-il s’opérer cet hiver entre les deux clubs ?