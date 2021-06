OM - Mercato : Longoria avance pour Lopez (AS Rome), son offre dévoilée

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

A la recherche d'un gardien, l'OM cible Pau Lopez, le portier espagnol de l'AS Rome, sur qui José Mourinho ne souhaiterait pas s'appuyer. Et selon les informations d'Ignazio Genuardi, le club phocéen est passé à l'attaque... « Pour P.Lopez, qui ne rentre plus dans les plans de la Roma, Marseille discute d’un prêt payant de 1,5 M€. Une opération accompagnée d’une OA estimée autour de 15 M€. Alors que Lille et des clubs espagnols sont aussi intéressés, les Phocéens avancent », révèle le journaliste, sur son Twitter.

