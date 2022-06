OM - Mercato : Longoria avance sur un champion d’Europe pour remplacer Kamara

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

La mauvaise nouvelle est tombée hier en début de soirée : la DNCG attend des éléments complémentaires pour statuer sur le sort de l'OM en vue du mercato. L'instance de contrôle a en effet placé le club phocéen en sursis. On peut donc supposer que la situation financière n'était pas optimale en 2021-2022, voire que les options d'achat à venir inquiètent malgré une masse salariale encadrée lors des deux derniers mercatos.

Malgré ce coup de frein, Il Romanista affirme que l'OM est récemment revenu à la charge en vue d'obtenir le renfort de Jordan Veretout (29 ans). Des discussions se tiendraient avec les dirigeants de l’AS Rome en vue d'un possible transfert, les relations entre les deux clubs étant excellentes depuis les opérations Pau Lopez et Cengiz Under.

Le média italien précise que le récent champion d’Europe est également pisté par Arsenal. En froid avec ses dirigeants, l’ancien milieu international de l’ASSE et du FC Nantes a participé à 50 matchs cette saison, dont 35 comme titulaire avec 4 buts et 10 passes décisives.

Pour résumer Alors que la DNCG attend encore plus de garanties pour débloquer le mercato de l’OM. Pablo Longoria a déjà bien avancé sur une piste alléchante afin de remplacer Boubacar Kamara, récemment parti à Aston Villa : Jordan Veretout.

Bastien Aubert

Rédacteur