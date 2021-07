OM - Mercato : Longoria bataille avec le LOSC pour une pépite belge

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Noah Sadiki, un nom qui ne vous dit peut-être rien, et pourtant le joueur est suivi par les cadors européens tels que le Bayern Munich, le FC Barcelone ou encore Chelsea. Ce jeune milieu de terrain de 16 ans s’est notamment fait remarquer lors de la Kevin De Bruyne Cup, printemps 2019. Et pour cause, le jeune formé à Anderlecht et évoluant toujours sous la tunique mauve a inscrit un triplé contre le Paris Saint-Germain lors de cette compétition.

Depuis, le jeune Belge, né en 2004, a poursuivi sa formation à Anderlecht, mais est dans l’attente de signer son premier contrat professionnel. Selon les informations de Foot Mercato, si la jeune pépite s’est vu proposé un premier contrat professionnel par son club formateur, il réfléchit.

Le LOSC, l’OM et Wolfsburg à l’affût

Toujours selon nos confrères de Foot Mercato, Noah Sadiki aurait déjà visité le Domaine de Luchin, centre d’entrainement du LOSC. Cependant, l'OM et Wolfsburg seraient également à l’affût. Pablo Longoria, qui est toujours dans les bons coups, serait alléché à l'idée de recruter un telle pépite sans aucune indemnité de transfert.

