OM – Mercato : Longoria botte en touche pour Truffert, le Stade Rennais ferme la porte !

Si l’OM cherche deux recrues au poste de latéral gauche avant d’ouvrir la porte à Renan Lodi, cela avance beaucoup plus vite avec le Héllas Vérone pour Josh Doig (21 ans) qu’avec le Stade Rennais pour Adrien Truffert (22 ans).

Lors de l’avant-match d’OM – RC Strasbourg, sur Prime Vidéo, Pablo Longoria est revenu sur le possible chassé-croisé Lodi - Truffert … pour mieux botter en touche : « Truffert ? Parler de noms en particulier ce soir, ce n’est pas le moment. Pour Renan Lodi, c’est vrai que différentes propositions sont arrivées ces derniers jours. On verra après le match… En fonction des prochains évènements, on prendra des décisions ».

Rennes va bloquer Adrien Truffert faute de remplaçant

Confirmant que les Olympiens s’étaient bien renseignés sur la possibilité de recruter le latéral gauche de l’équipe de France Espoirs cet hiver, Ouest-France explique que Rennes n’a pas l’intention d’ouvrir la porte à Adrien Truffert, rappelant que l’été dernier les Rouge et Noir avait refusé 20 M€ de West Ham.

Si Truffert est plutôt chaud à l’idée de rejoindre l’OM, le Stade Rennais va le bloquer « faute d’être en capacité de trouver un remplaçant valable dans un court laps de temps sur un poste où le club n’avait pas prévu d’emplettes ». Adrien Truffert est même annoncé titulaire pour ce samedi contre Nice alors que le SRFC pioche dans le recrutement de ses renforts hivernaux…

