OM - Mercato : Longoria cible un ancien chouchou de l’OL pour remplacer Gerson

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Comme annoncé hier, Pablo Longoria, aurait dans son viseur le milieu de terrain franco-portugais de Fenerbahçe, Miguel Crespo. Dans petits papiers de l’OL, et de l’Atlético Madrid l’été dernier, il est finalement resté avec le club turc dont il est lié jusqu’en juin 2024. Pour Le Phocéen, Atakan Anil, spécialiste de la Süper Lig, a expliqué le parcours du joueur de 26 ans.

“Il est arrivé totalement inconnu l'an dernier et il a commencé par un but monumental face à Galatasaray. Depuis, il est indiscutable et s'est imposé comme l'un des deux meilleurs milieux du championnat. Pour moi, c'est le milieu le plus fort dans l'histoire de Fenerbahçe. J'ai entendu parler d'une valeur de 10 M€, mais je ne pense pas que le Fener le lâchera à moins de 20 millions, voire plus. Il n'y a qu'à voir l'Atlético Madrid, Naples ou l'Inter lui faire les yeux doux.“, a-t-il annoncé.

À la recherche d’un joueur pour pallier la grosse blessure d’Amine Harit et le potentiel départ de Gerson, son profil pourrait correspondre à Igor Tudor, “C'est un 8 box-to-box, très fort défensivement et offensivement. Une plaque tournante pour son équipe avec tout le dynamisme qu'il apporte et son intelligence de jeu. Si l'OM s'y intéresse, c'est une très bonne idée, car c'est un joueur de 26 ans qui ne cesse de monter en puissance. De plus, c'est un gars de Lyon d'origine portugaise, et le français est sa première langue. (…) Si l'OM investit sur lui, ce serait un très gros coup !", a analysé le spécialiste.

À 26 ans, Miguel Crespo est évalué à 10 millions d’euros par le site Transfermarkt. Cette saison en 20 matchs toutes compétitions confondues, il a marqué 2 buts et il a délivré 2 passes décisives. Pablo Longoria va-t-il signer le joueur de Fenerbahçe ? Un dossier à surveiller…