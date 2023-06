OM - Mercato : Longoria cible un attaquant des Bleus en cas de départ de Sanchez

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Le dossier Alexis Sanchez a bien du mal à avancer à l’OM. Dans son édition du jour, L’Équipe affirme que les négociations avancent toutefois dans le bon sens même si rien n’est gravé dans le marbre. Au sein du club, l’optimisme reste de mise. En parallèle, puisqu’il faut bien préparer ses arrières, Pablo Longoria a déjà ciblé plusieurs recrues en cas d’échec dans ce dossier.

Ben Yedder cher en salaire

Comme déjà expliqué hier, les pistes Elye Wahi et Folarin Balogun restent étudiées mais ils possèdent de grosses indemnités de transfert (40 M€). Le président de l’OM pourrait surtout décider de relancer Wissam Ben Yedder. En stand by à l’AS Monaco, où il sort d’une saison mitigée, l’attaquant de l’équipe de France est cher en salaire. A 32 ans, il arrive en fin de contrat en juin 2024 et est évalué à 15 millions d'euros par Transfermarkt.