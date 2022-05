OM - Mercato : Longoria va discuter avec Arsenal pour Saliba et scelle les avenirs de Mandanda et Milik

Zapping But! Football Club OL, OM, LOSC - INFO BUT! : Satriano (Stade Brestois) affole la Ligue 1 !

Invité ce mercredi de l'émission Rothen s'enflamme sur RMC Sport, Pablo Longoria a confirmé que l'Olympique de Marseille tentera bien de recruter définitivement William Saliba cet été, annonçant que des discussions auront lieu avec Arsenal. Le président olympien a ensuite scellé les avenirs de Steve Mandanda et Arkadiusz Milik.

Saliba

"On a eu beaucoup de conversations où il était question d’analyser la saison de William Saliba, notamment lors des dernières journées. Il sort d’une saison extraordinaire, avec un nombre de matchs disputés parmi les plus élevés d’Europe. Il a en plus rejoint l’équipe de France, ce qui est incroyable à son âge. On a beaucoup discuté en interne de ce qu’on peut faire, pour savoir quelles sont les possibilités. On respecte son club, on doit remercier Arsenal. C’est un club ami qui nous a beaucoup aidé lors du dernier mercato. On entretient de très bonnes relations. Il faut se parler, voir s'il y a la possibilité de trouver un accord entre les clubs, il y a la volonté du joueur, la volonté du club... Mais il faut surtout respecter Arsenal."

Mandanda

"Il a un contrat avec le club. C’est un joueur très important. Il a joué un rôle très important en fin de saison pour le bien du groupe, la performance. Le niveau de performance de Pau Lopez tout au long de la saison est extraordinaire. Pendant un moment, il a été le gardien en Europe avec le plus de clean-sheet. Comme dirigeant, je suis fier d’avoir cette concurrence entre les gardiens, d’avoir des gardiens d’un niveau aussi extraordinaire."

Milik

"C’est un joueur sous contrat avec nous. On a eu des conversations avec lui tout au long de la saison. On veut donner de la continuité à ce projet la saison prochaine, avec ces joueurs qui nous ont porté à la deuxième place du championnat. Il est important de donner de la continuité à ce groupe. Comme je le dis toujours, entre des personnes intelligentes, l’équilibre est toujours possible."

🎙 L'interview de Pablo Longoria dans Rothen s'enflamme ce mercredi en intégralité.https://t.co/LUJzL6WG9D — RMC Sport (@RMCsport) May 25, 2022

