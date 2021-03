OM - Mercato : Longoria confirme un gros coup qui plaît aux supporters

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Buteur dimanche soir lors de l'humiliation en Coupe de France face au Canet, Arkadiusz Milik est l'un des rares Marseillais qui ne déçoivent pas en ce moment. Le buteur polonais, arrivé en prêt de Naples lors du mercato hivernal, a déjà frappé trois fois en quatre titularisations. S'il y a un joueur sur lequel Jorge Sampaoli peut s'appuyer, en plus de Boubacar Kamara et Alvaro Gonzalez, c'est bien lui. Mais la rumeur d'une clause favorisant un transfert cet été vient inquiéter les supporters marseillais.

"L’OM a le contrôle total sur la situation du joueur"

Mais comme il l'avait déjà fait lors d'une interview sur RMC la semaine passée, Pablo Longoria a assuré ce mardi, en conférence de presse, que l'OM avait la main concernant l'avenir du buteur polonais. Et qu'en gros, s'il souhaitait le conserver la saison prochaine, aucune clause ne pourrait s'y opposer.

« On a le contrôle sur le joueur pour décider ce qu’on va faire dans le futur. En France, on a l’interdiction de parler des clauses et, pour moi, c’est un manque de respect pour beaucoup de gens. Notre envie est de travailler ensemble mais, vous savez, je suis ouvert aux situations du marché. Mais même en cette période de turbulences, Arek est content d'avoir la possibilité de retourner en équipe nationale. Notre intention est de garder Milik dans le futur. L’OM a le contrôle total sur la situation du joueur. »