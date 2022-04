OM – Mercato : Longoria creuse deux pistes de Série A pour remplacer Kamara

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Comme révélé par notre spécialiste du Mercato Ignazio Genuardi sur But ! Football Club, l'OM est bel et bien sur les rangs pour recruter Martin Satriano (prêté par l'Inter Milan à Brest, 20 ans) mais ce n'est pas la seule cible de Série A suivie par Pablo Longoria pour le compte du club phocéen.

Les pistes Pulgar (Fiorentina) et Krunic (Milan AC) étudiées

Passé par la Fiorentina et par la Juventus de Turin, l'ancien directeur sportif devenu président aurait récemment lancé (ou relancé?) deux autres dossiers de l'autre côté des Alpes. D'après la presse turque relayée par Footballclubdemarseille, l'OM se serait remis sur les rangs pour Erick Pulgar (28 ans), actuellement prêté par la Viola à Galatasaray et encore sous contrat pour un an (2023) avec le club toscan.

Connu par Jorge Sampaoli qui l'a eu sous ses ordres avec le Chili, Pulgar n'est pas la seule piste dans le cœur du jeu. Alors que certains médias anglais évoquent la possibilité d'un retour de Morgan Sanson (Aston Villa), le site Calciostyle évoque l'intérêt de l'OM pour le milieu bosnien Rade Krunic (Milan AC, 28 ans). Dans tous les cas, Pablo Longoria travaille au remplacement de Boubacar Kamara, en fin de contrat en juin et qui va quitter son club formateur libre...

Les pistes italiennes de Longoria En quête d'un remplaçant à Boubacar Kamara pour la saison prochaine à l'OM, Pablo Longoria regarde en Série A italienne dans l'espoir d'y dénicher la perle rare. Deux noms ont déjà attiré son attention à la Fiorentina et au Milan.

Alexandre Corboz

Rédacteur