OM - Mercato : Longoria déboule sur une piste de l'OGC Nice

Le marché marseillais ne sera pas le même suivant que l'OM se qualifie ou pas pour la prochaine Champions League. Ou que la FIFA lève l'interdiction de recrutement dans l'affaire Pape Gueye. Certaines rumeurs low cost ont en tout cas fait leur apparition, dont l'une est liée à l'OGC Nice. Elle arrive en provenance directe du Ghana et du média Soccernet.

Selon lui, les Phocéens suivraient l'ailier gauche Francis Amuzu (22 ans), auteur d'une belle saison avec Anderlecht (9 buts et 3 passes décisives). Amuzu figurait dans le viseur de Nice cet hiver mais les Aiglons n'étaient pas allés au bout. Le Sporting étant en difficulté financière, un transfert semble possible cet été. Le Ghanéen est coté 3,5 M€ par Transfermarkt. Largement dans les cordes de l'OM, même en cas de non qualification pour la C1. Le poste d'ailier gauche est l'une des priorités de Pablo Longoria pour l'intersaison, Konrad De La Fuente n'ayant pas démontré qu'il pouvait devenir un titulaire indiscutable lors de sa première saison en Provence.

Mercato OM: Nouvelle rumeur, Longoria vise un jeune ailier belge ? - https://t.co/5JNrKHY1A8 pic.twitter.com/43YVSL1lJI — Football Club de Marseille (@FCMarseille) May 19, 2022

Raphaël Nouet

Rédacteur