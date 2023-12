OM, Stade Rennais - Mercato : Longoria et Maurice déboulent sur une piste hivernale de l'OL

Zapping But! Football Club Top 10 : Les pires transfert du football européen

Dimanche dernier, le journaliste de RMC Sport, Fabrice Hawkins, a révélé que l'Olympique Lyonnais s'intéresserait à l'ancien ailier droit de l'Olympique de Marseille, Yusuf Sari, qui évolue désormais à Adana Demirspor, et songerait à formuler une offre de 5 millions d'euros au club turc lors du mercato hivernal.

Grosse concurrence pour l'OL dans le dossier Sari

Mais alors que Toulouse lorgnerait également l'international turc, le président d'Adana Demirspor, Murat Sancak, s'est exprimé sur l'avenir de Yusuf Sari, révélant que l'OM, son ancien club, et le Stade Rennais seraient aussi entrés dans la danse. "Il y a des offres très sérieuses concernant Yusuf Sari. Il y a une offre d’une équipe de Russie et de France. Ça vient d’Italie. Le Zénith Saint-Pétersbourg le veut très sérieusement. Il y a aussi Marseille, Rennes et l’OL", a-t-il confié dans des propos rapportés par le compte Twitter La Minute OM.







