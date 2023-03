OM - Mercato : décision en vue pour Nuno Tavares

Flamboyant à son arrivée à l'OM, Nuno Tavares marque le pas depuis quelques mois. Le défenseur portugais n'est plus aussi convaincant, si bien qu'il ne devrait pas rester à Marseille à en croire La Provence.

Selon le quotidien régional, l'OM s'agacerait et n'envisagerait pas de recruter Tavares cet été. A suivre...

🔹Nuno Tavares 🇵🇹 convainc de moins en moins et agace de plus en plus au fil de la saison. Alors qu'il est prêté par Arsenal, l'OM n'envisage pas de le recruter cet été ❌ (@laprovence) #TeamOM pic.twitter.com/si1vcgj0IS