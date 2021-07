OM - Mercato : Longoria dégaine une offre pour la doublure de Milik

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Prêté depuis l'hiver dernier par Naples à l'Olympique de Marseille pour 18 mois, Arkadiusz Milik, qui est très heureux sur les bords de la Canebière, devrait rester à l'OM cet été. Voulant construire leur équipe autour de l'avant-centre polonais, Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui cherche une doublure.

Cristian Pavón (à gauche) Credit Photo - Icon Sport

Dans cette optique, l'OM aurait fait une première offre pour Cristian Pavón, selon les informations du journaliste Ekrem Konur. L’offre olympienne porterait sur un prêt avec une option d’achat de 5 millions d'euros afin d’obtenir 50% des droits de l'attaquant de Boca Juniors. Reste désormais à savoir si cette proposition sera acceptée ou non par les dirigeants du club argentin.

🔥🚨Olympique #Marseille offered #BocaJuniors a loan for #CristianPavón and $ 5 million for 50% of Pavon's testimonial.



👀Boca Juniors want to sell Cristian #Pavón to Europe to generate revenue. There are teams interested in players from MLS and France.#OM #MLS #OMTeam pic.twitter.com/LTKeIjB8SI