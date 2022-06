OM - Mercato : Longoria fait une première offre pour Muriel, la réponse de l'Atalanta n'a pas tardé !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

L'OM passe enfin à l'action après plusieurs semaines de disette sur le dossier Luis Muriel. Pablo Longoria a posé une offre de 10 millions d'euros sur la table de l'Atalanta pour le buteur colombien de 31 ans. Le profil de l'attaquant plaît beaucoup a Jorge Sampaoli qui a un peu de mal avec Milik, et n'a pas beaucoup exploité les qualités de Cédric Bakambu la saison passée.

Réponse catégorique de l'Atalanta

La Dea a immédiatement rejeté l'offre des Marseillais d'après les informations du Corriere dello Sport. Le club italien demande 15 millions et pas moins pour son joueur. Lancé en pro au Deportivo Cali en 2009, Muriel a connu 9 clubs en 13 ans mais c'est à l'Atalanta qu'il s'est le plus épanoui. Acheté pour 21 millions d'euros en 2019, le Colombien a inscrit 59 buts et délivré 22 passes décisives en 128 matches.

Luis Muriel est un joueur qui aguerrit indéniablement ses statistiques avec l'âge. Longoria doit-il augmenter son offre pour dénicher le fameux grand attaquant attendu à Marseille depuis tant d'années ?

Selon Il Corriere dello Sport, l'OM a fait une première offre de 10 M€ pour obtenir Luis Muriel (31 ans) !



Offre jugée insuffisante par l'Atalanta qui en réclame 15 M€ pour sa dernière année de contrat.#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/4JtwiSHfXa — Fabien (@Beye13) June 21, 2022

Pour résumer L'OM a fait une première offre de 10 millions d'euros pour le buteur colombien Luis Muriel. Offre immédiatement rejetée par les italiens qui demandent 15 millions selon le Corriere dello Sport. Longoria a peut-être déniché le fameux grand attaquant convoité par l'OM mais son prix en vaut-il la chandelle ?

Yann Noailles

Rédacteur