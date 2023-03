OM – Mercato : Longoria dépense sans compter, une dette XXL se profile !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Si Pablo Longoria s'est lâché sur la dépense avec l'OM pour permettre au club phocéen d'être compétitif dans la course au podium, le boomerang pourrait bien revenir plus vite qu'on ne le croit au visage de l'Espagnol.

Après avoir vécu une saison à différer au maximum ses paiements via des options d'achat automatique, le président de l'OM est allé vers une stratégie plus frontale à l'été 2022 avec la manne de CVC, la Ligue des Champions et certaines recettes.

Des aides Covid à rembourser prochainement ?

Indexant les salaires des joueurs en fonction de la qualification ou non en Ligue des Champions et en se montrant plus généreux en commission d'agents pour se retrouver dans les bons papiers des pontes du continent, Pablo Longoria aurait sciemment mis de côté un point important dans ses calculs selon L'Equipe.

Très dépensier quand il s'agit de toucher à la trésorerie du club et soutenu par la fiabilité de Frank McCourt, le président olympien ne regarderait pas trop au remboursement de certaines dettes. Notamment au sujet des aides accordées par l'Etat pour faire face au Covid. Une manne importante qu'il faudra rembourser par palier sur les années à venir...