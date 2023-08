OM – Mercato : Longoria détruit le retour de Sanchez, sa priorité est connue

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Libre depuis le 1er juillet et la fin de son contrat à l'OM, Alexis Sanchez (34 ans) n'a toujours signé nulle part. Selon le Corriere della Serra, le Chilien attend tout simplement qu'une place se fasse dans l'effectif de l'Inter Milan pour formaliser son retour en Série A.

Alexis Sanchez attendrait l'Inter Milan

Son retour validé par Simone Inzaghi, le coach des Nerazzurri, Alexis Sanchez serait très serein quant à cette issue alors que le départ de Joaquin Correa se précise. Du côté de Marseille, on a semble-t-il compris que le « Niño maravilla » ne reviendrait pas au delà de sa très bonne saison 2022-23.

Présent en conférence de presse en marge des présentations de Geoffrey Kondogbia et Pierre-Emerick Aubameyang, Pablo Longoria a lâché une phrase lourde de sens au sujet d'Alexis Sanchez. Questionné sur son ancien avant-centre, le président espagnol de l'OM a simplement fait savoir que tous les postes étaient doublés sauf celui de latéral droit. Et comme Sanchez n'est pas latéral droit et qu'aucun départ n'est imminent sur le front de l'attaque...

