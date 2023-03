OM - Mercato : Longoria doit s’activer pour une recrue de plus, un départ inattendu se profile !

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

RMC Sport a donné une première tendance, hier, sur le prochain mercato de l’OM. Pablo Longoria, qui se basera sur trois exigences pour recruter, tablerait ainsi sur « 6 à 7 transferts » cet été. Une opération pourrait déjà s’ajouter à ce quota déjà prometteur.

Selon La Provence, Simon Ngapandouetnbu, troisième gardien de l'OM et actuellement en sélection U23 camerounaise, va demander à aller voir ailleurs. Alors qu'il aurait dû être prêté l'été dernier à Valenciennes, puis cet hiver à Pau, le portier avait été blessé puis retenu par l'OM en janvier dernier.

Ce devrait être partie remise l'été prochain. « Il se sent progresser à l'OM et a une super relation avec Jon Pascua (l'entraîneur des gardiens). On fera un point cet été, mais il ne souhaitera plus avoir le statut de troisième gardien », explique son agent. Le message est clair, Ngapandouetnbu (19 ans) sera soit prêté, soit numéro 2. Et l'OM privilégierait la première solution.