OM - Mercato : Longoria emploie la manière forte pour faire partir ces quatre joueurs !

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Le message est clair pour quatre Marseillais. Alors que la préparation estivale de l'OM a débuté par une victoire face à Nîmes (2-0) ce samedi, la direction olympienne se montre intransigeante envers les joueurs qu'elle espère voir partir au plus vite cet été. Un "loft" a donc été mis en place à la Commanderie en marge du groupe, dans lequel figurent les indésirables Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir, indique la Provence. Tous prêtés la saison passée, sans grande réussite, ces derniers n'ont quasiment aucune chance d'inverser la tendance.

Interdits de parking !

Afin de les décourager au maximum, le président Pablo Longoria emploierait la manière forte. En effet, Amavi et consorts ne seraient même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs au centre d'entraînement. Une manière pour le club de les pousser à faire leurs valises rapidement, mais encore faut-il trouver des acheteurs. Après les arrivées officialisées de Geoffrey Kondogbia et Renan Lodi, l'OM cherche à dégraisser. Les "lofteurs" sont prévenus, il n'y a plus de place pour eux à Marseille.

🔹L’OM a mis en place son "loft" dans lequel on retrouve 4 joueurs indésirables : Jordan Amavi, Pol Lirola, Konrad de la Fuente et Salim Ben Seghir.



Ils ne sont même plus autorisés à garer leur véhicule sur le parking réservé aux joueurs. (@laprovence)#TeamOM #MercatOM pic.twitter.com/JKFgughPpD — MercatOM (@Mercat_OM) July 17, 2023

Podcast Men's Up Life