OM - Mercato : Longoria en dit plus sur le dossier de l’attaquant

Yuto Nagatomo ne devrait pas être la dernière recrue estivale de l’OM. Présent en conférence de presse pour la présentation du latéral gauche japonais (33 ans), Pablo Longoria a évoqué le prochain dossier qui lui sera proposé pour boucler ce mercato : celui de l’avant-centre.

« On a bien parlé pour l'attaquant. Nous sommes ouvert pour faire un investissement. Sur la question des ventes, l'économie des clubs est comme l'économie familiales. On doit gérer l'économie, a expliqué le directeur sportif de l’OM devant les médias. Pour l'attaquant, je n'aime pas parler publiquement du profil. Avec André, on veut faire un renfort pour l'équipe qui saura renforcer l'effectif. Il va y avoir de la concurrence, mais c'est le principe essentiel du sport. »