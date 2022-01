OM - Mercato : Longoria en pôle pour un des meilleurs milieux de Ligue 1 ?

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Cela fait déjà quelques saisons qu'Angelo Fulgini s'impose comme l'un des meilleurs milieux de terrain de Ligue 1. Mais jusqu'à présent, ni l'OM, ni l'OL ou encore l'AS Monaco ne sont parvenus à attirer le milieu de terrain offensif de 25 ans. Essentiellement parce qu'Angers s'est montré intraitable concernant son transfert, réclamant des montants vertigineux. Mais les choses pourraient changer cet été.

The Sun explique en effet que Fulham tente de recruter l'Ivoirien. Mais les Cottagers évoluent désormais en Ligue 2 et le challenge n'intéresserait que très moyennement Fulgini. Ce qui fait dire au tabloïd que c'est l'OM qui est le plus avancé sur ce dossier, même si les Phocéens n'auraient pas les moyens de verser la vingtaine de millions attendue par le SCO. Ce serait en tout cas une très bonne nouvelle pour l'Olympique de Marseille, qui va devoir se dépêcher de finaliser ce transfert avant que la sanction de la FIFA ne lui tombe dessus.

