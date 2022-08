OM – Mercato : Longoria espère récupérer un gros chèque grâce aux prêtés

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Si l'OM n'est parvenu à générer que 7 M€ en vente de joueurs à quinze jours de la fin du Mercato, Pablo Longoria ne désespère pas de faire quelques bonnes ventes en différé. En effet, plusieurs clauses ont été incluses dans les contrat des joueurs prêtés et, si elles sont toutes levées, Marseille récupèrerait un chèque conséquent.

Le Phocéen fait le détail de ces transferts possibles. Si elles ne sont pas obligatoires, les clauses de Konrad de la Fuente à l'Olympiakos (4 M€) et Pol Lirola à Elche (8 M€) pourraient rapporter une douzaine de millions d'euros. Celles de Nemanja Radonjic au Torino et de Luis Henrique à Botafogo sont quasiment acquises en fonction des matchs joués et devraient faire rentrer 10 M€ supplémentaires dans les caisses.

Au total, cela fait 22 M€ en attente sans compter les 4-5 départs (Dieng, Strootman, Amavi, Caleta-Car voir Bakambu) encore espérés d'ici à la fin de ce Mercato d'été 2022...