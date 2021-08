OM - Mercato : Longoria essuie un gros revers qui place Sampaoli dans l'embarras

Zapping But! Football Club OM : tops, flops, avenir... le bilan de la saison 2020-2021

Le plan était bien ficelé : lors de la reprise de l'entraînement, hier lundi, Daniel Wass devait rencontrer les dirigeants de Valence avec ses représentants pour leur dire qu'il voulait aller à Marseille, auteur justement d'une offre. Pour bien montrer à quel point il était déterminé, le latéral danois de 32 ans était arrivé avec six jours de retard en Espagne.

Seulement voilà, rien ne s'est passé comme prévu ! Les dirigeants valencians ont ri jaune devant les 750.000€ proposés par leur ancien collègue Pablo Longoria et ont fait savoir à Wass qu'il ne quitterait pas la Costa Blanca à moins d'une offre à… 8 M€ ! Et tant pis si personne ne mettra une telle somme pour un joueur de son âge à qui il ne reste plus qu'un an de contrat ! Pour l'OM, il est impossible de mettre 8 M€ sur la table pour un latéral, surtout que celui-ci est appelé à être la doublure de Pol Lirola. Fin des négociations, donc, et gros souci pour Jorge Sampaoli, qui s'apprête à débuter le championnat sans latéral droit, la Fiorentina attendant d'avoir le remplaçant de Lirola avant de libérer ce dernier !

