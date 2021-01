OM - Mercato : Longoria est en passe de boucler un coup double à la Juventus Turin !

La lumière viendra peut-être de Pablo Longoria. Le directeur sportif de l’OM est en train de faire un travail monstrueux sur ce mercato hivernal. Après avoir fait venir Pol Lirola et Arkadiusz Milik, il pourrait en effet attirer un autre joueur en provenance de Serie A. Et pas d n’importe quel club puisqu’il s’agit de la Juventus Turin !

« Les derniers détails seraient en cours de finalisation pour un échange de jeunes joueurs entre l’OM et la Juve, explique le spécialiste des transferts en Italie Fabrizio Romano. L’OM recruterait alors le milieu italien Franco Tongya (18 ans) alors que Marley Ake ferait le chemin inverse. »

Pour Ake, qui joue très peu avec André Villas-Boas cette saison, cela pourrait lui ouvrir les portes de la réserve de la Juve en Serie C ou d'un prêt pour la seconde partie de saison. Du côté de Tongya, il s'agit d'un milieu offensif droit, grand espoir du centre de formation de la Vieille Dame et international U19 italien.

Olympique Marseille are set to sign Italian midfielder Franco Tongya from Juventus. Swap deal with Marley Aké [2001, midfielder] set to join Juventus from OM. Last details to complete the agreement. 🇫🇷🇮🇹 #OM #Juve @SkySport