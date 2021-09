OM - Mercato : Longoria est ulcéré, de fortes représailles pour deux joueurs ?

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

La dernière journée du mercato estival n’a pas été très riche à l’OM. Comme redouté ces derniers jours, le manque de liquidités n’a pas permis à Pablo Longoria de finaliser les « quatre à cinq recrues » encore espérées par Jorge Sampaoli pour compléter son effectif. Dans ce registre, deux joueurs seraient en ligne de mire : Duje Caleta-Car et Boubacar Kamara.

Le Croate aurait pu s’envoler pour Wolverhampton - prêt à une offre de 18 M€ - mais lui et sa compagne ne semblaient pas emballés à l’idée de découvrir le cœur de l’Angleterre. Longoria a donc activé ses réseaux pour lui trouver une porte de sortie et a décroché une offre du Valence CF. Le joueur a également décliné. « Cela n’a pas fait très plaisir aux dirigeants olympiens, plutôt remontés contre leur défenseur central, assure L’Équipe. Caleta-Car n’a pas joué une minute cette saison, Sampaoli le tient loin dans sa hiérarchie à ce poste et il est possible qu’il ne figure pas sur une feuille de match avant un bout de temps. »

Le cas Kamara est différent, à qui Newcastle et Wolverhampton ont proposé un prêt payant d’un an à 2,5 M€, assorti d’une option d’achat obligatoire autour de 15 M€. Pas convaincu de l’intérêt de ces destinations pour la suite de sa carrière, le joueur formé à l’OM a préféré rester. Pour mieux partir dans un an ? Les discussions autour d’une prolongation ont été nombreuses, ces dernières semaines, mais elles n’ont pas abouti. « Reste à voir si ce faux départ du dernier jour de marché, qui a crispé les positions, va tout remettre en cause », conclut le quotidien sportif. Cette fois-ci, en revanche, pas sûr que Sampaoli puisse vraiment se passer de ses services.

Voici la une du journal L'Equipe de ce mercredi 1er septembre 2021 : https://t.co/oONqw5xz6G pic.twitter.com/ubPsjkdHLl — L'ÉQUIPE (@lequipe) September 1, 2021