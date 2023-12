OM - Mercato : trois nouvelles pistes hivernales ont fuité !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Après avoir recrutés Renan Lodi et Geoffroy Kondogbia l'été dernier en provenance de l'Atlético Madrid, l'Olympique de Marseille prospecterait encore du côté des Colchoneros pour renforcer son effectif.

Galan, Benrahma et Suso dans le viseur de l'OM ?

Et pour cause, d'après La Tribune Olympienne, les dirigeants marseillais, en quête d'un latéral gauche cet hiver pour concurrencer Renan Lodi, se seraient renseignés sur la situation du latéral gauche de l'Atlético Madrid, Javi Galan, qui souhaiterait obtenir plus de temps de jeu. Le club phocéen voudrait un prêt avec option d'achat pour l'ancien joueur du Celta Vigo mais le Real Betis, également intéressé par Javi Galan, serait en avance dans ce dossier.

Dans son édition du jour, L'Équipe nous apprend que l'OM aurait aussi activé les pistes menant au milieu offensif de West Ham, Saïd Benrahma, également ciblé par l'OL, et à l'ailier droit du FC Séville, Suso.

