OM - Mercato : Longoria et la Juve craquent sur cette pépite qui a martyrisé le FC Nantes

La Coupe Gambardella n’est pas une compétition délaissée par les recruteurs. Loin de là. À l’affût de la moindre opportunité, ceux de l’OM et de la Juventus Turin ont déjà appris à connaître et apprécier le talent d’un certain Kyliane Dong, comme le fait savoir Foot Mercato.

« Ailier rapide et explosif, le joueur de 17 ans a intégré le centre de formation de l’ESTAC et n’a pas mis longtemps à faire parler ses qualités de dribble et de percussion avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches, décryptent nos confrères. Auteur d’un doublé et d’un penalty provoqué contre le FC Nantes en 8es de finale, Dong a renversé à lui seul l’AC Ajaccio en quarts avec un nouveau doublé et penalty obtenu.

En fin de contrat aspirant au 30 juin, Dong pourrait être tenté de quitter Troyes d’autant qu’un club allemand est aussi sur la liste de ses courtisans. « L’ESTAC, qui a de grandes ambitions notamment depuis l’arrivée de City Group, n’a pas dit son dernier mot », conclut FM.

Info : la révélation offensive de l'ESTAC Kyliane Dong est sur les tablettes de la Juventus, de l'OM et d'un club allemand. Cet attaquant vif, rapide et explosif affole les défenses avec 4 buts et 6 passes décisives en 4 matches de Coupe Gambardella.https://t.co/6ZzGqmm4Z4 — Sébastien Denis (@sebnonda) March 19, 2022

Bastien Aubert

Rédacteur