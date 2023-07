LOSC, OM - Mercato : Longoria et Létang doublés par la concurrence pour ce buteur patenté ?

Zapping But! Football Club OM : démission d’Igor Tudor : bonne ou mauvaise chose ?

A l'OM, il n'est donc pas qu'un dossier qui accapare la direction du club. Même si celui d'Alexis Sanchez a déjà des répercussions, notamment sur le fait de devoir, ou non, s'attacher cet été les services d'un buteur.

On le sait, car le dossier est évoqué depuis des semaines, le club phocéen suit avec attention le dossier Mehdi Taremi, l'attaquant du FC Porto. Qui, on le rappelle, présente tout de même des statistiques affolantes lors du dernier exercice : 31 buts et 14 passes décisives en 51 matchs toutes compétitions confondues. Problème, et non des moindres, la concurrence est rude sur le dossier avec, notamment, Tottenham, le LOSC et, surtout le Milan AC.

Ces dernières heures, le journaliste Sacha Tavolieri indique que Taremi a fait du Milan AC sa priorité pour la saison prochaine. Reste à savoir si Longoria et Létang vont se montrer convaincant dans les prochaines heures.

#UPDATE

👀🇮🇷 Comme annoncé le dimanche 25 juin, le #MilanAC s’est bien manifesté pour Mehdi #Taremi qui a fait du #MilanAC une priorité ces dernières heures. #Milan est l’option N*1 pour le buteur iranien à ce moment.

🐶🇫🇷 L’option #Taremi plaît toujours au #LOSC & aussi à…… https://t.co/cXgBOjd1IJ pic.twitter.com/2hXaw9HlmW — Sacha Tavolieri (@sachatavolieri) July 9, 2023

Podcast Men's Up Life