OM - Mercato : Longoria et Sampaoli ont convaincu ce cador marquant de l’ASSE et l’OGC Nice

L’OM ne doit pas regretter de s’être fait prêter William Saliba cet été par Arsenal. Même si les Gunners semblent vouloir miser sur lui en fin de saison, le défenseur central réalise des débuts très convaincants à Marseille... qui n’avait pourtant pas vraiment sa préférence au début du mercato estival.

« Les dirigeants de l’OGC Nice auraient aimé poursuivre l'expérience avec Saliba, lui aussi d'ailleurs, explique L’Équipe dans son édition du jour. À l'origine, l'OM ne faisait même pas partie de ses plans. Mais Pablo Longoria et Jorge Sampaoli lui ont fait une cour assidue, ce qui l'a convaincu. Ils lui ont présenté le projet de façon transparente et cela correspond à ce qu'il vit en ce moment. »

Titulaire indiscutable de Sampaoli à l’OM au sein d’une défense le plus souvent à 3, Saliba (20 ans) engrange avant de revenir à Arsenal, qui commence également à trouver son rythme de croisière après des mois difficiles.

Saliba dans L’Équipe:



👉🏽 Une des révélations de la Ligue 1

👉🏽 Celui qui joue le plus dans cet OM de Sampaoli

👉🏽 Un calme qui impressionne à 20 ans

👉🏽 Prêt sans OA, Arsenal et Edu gardent les 👀 sur lui



Personnellement, quel plaisir de le voir défendre en avançant 💥 pic.twitter.com/YTMi2G84eN