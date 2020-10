OM - Mercato : Longoria et Villas-Boas se positionnent sur l’attaquant et le latéral droit !

Les premières questions qui ont fusé à l’OM ont concerné Michaël Cuisance. « Il apportera de l'intensité, justesse technique, jeu vers l'avant, frappe vers le but, a listé André Villas-Boas. C’est un 8 relayeur à droite, c'est bien. Michaël a un bon dribbling, il est généreux, capable de passes décisives. Le faire jouer contre Bordeaux à la reprise ? Oui, vu ce qu'il a démontré, il y a des chances en plus de la suspension de Payet, le retour des internationaux, selon leur forme. »

Si Pablo Longoria n’a pas voulu donner le montant exact de son option d’achat,« entre 10 et 18M€ », en précisant qu’il avait passé sa visite médicale sans problème, Cuisance a fait les présentations. « Je peux jouer à tous les postes au milieu. Je suis à l'aise au trois postes, a-t-il clarifié. Mes modèles ? Zizou. »

La porte de l'OM est encore ouverte mais...

Questionné ensuite sur la suite du recrutement hors mercato, le directeur sportif de l’OM a laissé la porte ouverte. « On est ouvert, on est en train de discuter, on fera un joker s'il y a un consensus entre nous. On doit être convaincu par les joueurs qui arrivent. Ca doit être nos premiers choix. On est ouvert aussi pour janvier, a-t-il poursuivi en revenant sur l’échec pour Joakim Mahele. C'est la première fois de ma carrière qu'un club (Genk) change d'avis après un accord. »

Villas-Boas a également botté en touche pour l’arrivée possible d’un latéral droit, mais non sur l’attaquant. « Devant ? On a fait Luis, Ake va jouer plusieurs minutes, Germain est toujours là. On n'est pas préoccupé. Je fais confiance à un joueur que j'ai amené ici, Benedetto, a-t-il ajouté. Je pense qu’on a fait un bon mercato, à part pour le journal L’Équipe apparemment. On a des jeunes joueurs. On a raté Maehle de Genk. On ne va se précipiter sur le prochain choix. Peut-être ce sera de prendre personne jusqu'à janvier.