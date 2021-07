OM - Mercato : Longoria explore une nouvelle piste en Italie

Zapping But! Football Club OM : les joueurs en fin de contrat en 2021

Ce soir, l'Olympique de Marseille devrait officialiser les arrivées du gardien espagnol Pau Lopez et de l'ailier turc Cengiz Under, les deux prêtés avec option d'achat par la Roma. Les deux conséquences du voyage à Milan de Pablo Longoria en milieu de semaine, qui lui a également permis de prêter Kevin Strootman à Cagliari et peut-être de finaliser le transfert définitif de Pol Lirola depuis la Fiorentina. Mais ce n'est pas tout !

Selon Sky Sports Italia, Longoria s'intéresserait également au milieu de terrain argentin Gonzalo Escalante. Agé de 28 ans, cet ancien de Boca Juniors a disputé 30 matches avec la Lazio Rome la saison passée, où il est arrivé après cinq années à Eibar. Sous contrat jusqu'en 2024, il ne serait pas forcément conservé par les Biancocelesti. Sky annonce un intérêt marseillais mais pas encore de contacts poussés.

🔵⚪️ L'OM creuse une nouvelle piste en Serie A selon Sky Italia : Gonzalo Escalante, milieu argentin de la Lazio #MercatOM https://t.co/aMlU6ISlZw — Daily Mercato (@DailyMercato) July 4, 2021