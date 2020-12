OM - Mercato : Longoria fait traîner ce dossier stratégique, Villas-Boas va enrager

Frank McCourt veut que l’OM dégraisse au mercato hivernal. Ce n’est pas une raison pour faire tout et n’importe quoi, notamment avec les joueurs-clés qui seront en fin de contrat en juin 2021. C’est le cas de Jordan Amavi (26 ans). Pion essentiel d’André Villas-Boas depuis un an et demi, le latéral gauche aimerait rester à l'OM.

Dans son édition du jour, La Provence assure que les négociations se poursuivent et ses représentants ont récemment soumis leurs souhaits, en terme de contrat et de salaire, aux dirigeants de l'OM. Ces derniers attendent désormais une réponse de Pablo Longoria, dans l'idéal avant la fin de l'année.

Le directeur sportif de l’OM, lui, n’a pas l’air pressé de prendre le dossier à bras-le-corps. N’en déplaise à AVB. Le technicien portugais se console en se disant qu’il pourra compter sur Amavi comme titulaire face au Stade Rennais au Roazhon Park (21h). D’après L’Équipe, qui l’annonce dans le onze de départ, le staff du club phocéen est rassuré sur l'état athlétique du défenseur marseillais, qui souffrait d'une petite déchirure au mollet.