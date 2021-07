OM - Mercato : Longoria fait un carnage pour ces 3 recrues !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Pablo Longoria est donc humain. Après des débuts en fanfare, le président de l’OM semble connaître un léger coup de mou au mercato estival. Trois dossiers le mettent actuellement dans les cordes. Le premier se nomme Daniel Wass. Alors que l’international danois veut venir à l’OM, les négociations sont au point mort avec le Valence FC.

Et pour cause : Superdeporte nous apprend que qu'il n'y a toujours pas d'offre ferme de l’OM pour le joueur de 32 ans ! Peut-être encore plus gênant, les dirigeants du club « Ché » ont repoussé Longoria, parti dans l’idée de formuler une proposition de l’ordre de 2 millions d’euros. Celle-ci serait donc restée lettre morte.

Deux autres dossiers contrarient le président de l’OM. Le premier concerne Giovanni Simeone (26 ans). Selon la presse espagnole, le Cela Vigo serait entré dans la danse pour l’attaquant argentin de Cagliari. L’OM pourrait se le faire souffler même si l’intéressé donne sa priorité au club phocéen. Enfin, une dernière piste semble perdue pour Longoria : Sebastian Villa (25 ans). Relié à l’OM au tout début du mercato estival, l’attaquant colombien de Boca Juniors serait tout proche de Bruges. Le club belge aurait déboursé 7 millions pour s’attacher ses services.

🚨VILLA🇨🇴 SE PLANTÓ Y PIDIÓ IRSE DE BOCA



📌El delantero colombiano le hizo saber al Consejo de Fútbol que quiere ser transferido tras el rechazo de la oferta del Brujas🇧🇪 de 7 millones de dólares por el 70 por ciento de su ficha



👇Más información, acá👇https://t.co/UCRWjhqNtk — El Gráfico (@elgraficoweb) July 30, 2021