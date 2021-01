OM - Mercato : Longoria manipulé pour cette nouvelle piste étrangère ?

Depuis l'interview du président de Basaksehir devant les médias hier soir, on sait que l'Olympique de Marseille suit Irfan Kahveci. Et que le milieu de terrain international turc de 25 ans est également dans le viseur de Galatasaray et de Fenerbahçe. Reste le plus important : la faisabilité du projet, sachant qu'au cours de ce même entretien, il semblait que le Cimbom avait une longueur d'avance sur la concurrence.

Une offre de Fenerbahçe devrait être refusée

Le quotidien turc Fanatik est revenu ce jeudi sur cette information. Selon lui, Basaksehir serait disposé à lâcher son joueur pour une dizaine de millions d'euros. Ce qui est largement dans les cordes marseillaises puisque Morgan Sanson a été vendu à Aston Villa pour 16 M€ plus 3 M€ de bonus et que Longoria peut justement investir jusqu'à 10 M€ pour dénicher un remplaçant.

Par contre, Fanatik explique que c'est le Fenerbahçe qui va passer à l'action en premier. Les Canaris turcs vont proposer 7 M€ plus Deniz Türüc. Le média assure que cette offre sera refusée par les dirigeants de Basaksehir. Ce qui laisse une chance à l'OM. En théorie. Car le journaliste de RMC Mohamed Bouhafsi assure que tout cela n'est que du bluff. Le président de Basaksehir se servirait d'un lointain intérêt de Longoria pour faire monter les enchères avec Fenerbahçe et Galatasaray. La suite des événements nous dira qui du journaliste français ou de ses homologues turcs avait raison.