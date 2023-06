OM - Mercato : Longoria fonce sur un joueur s'étant payé la tête de Mbappé

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

En quête de renfort en défense centrale pour pallier le départ d'Éric Bailly, l'Olympique de Marseille s’intéresserait au profil du défenseur central de Clermont, Alidu Seidu, si l'on en croit les informations du compte Twitter ODM By Treize013.

Seidu, un nom bien connu de Mbappé

Auteur d'une nouvelle saison pleine avec le CF63, l'international ghanéen, capable également d’évoluer au poste de latéral droit, a récemment fait parler de lui pour avoir chambré Kylian Mbappé après la victoire samedi dernier de Clermont face au PSG (3-2), lors de la 38e et dernière journée de Ligue 1. "Toutes les autres équipes font le boulot. À Clermont aussi, on est capable de faire le boulot. C'est une journée au boulot ça. Mbappé, c'est une journée au boulot ça. Hey Kyky, c'est une journée au boulot ça ! On est venu pour le boulot. Ciao", avait-t-il lancé au moment de regagner les vestiaires.

🔴 𝗜𝗡𝗙𝗢 @ODMByTreize013 - Auteur d’une excellente saison avec le #CF63, le défenseur Alidu Seidu 🇬🇭 est dans le viseur de plusieurs clubs, et l’#OM s’y intéresse également. #TeamOM 🔵⚪️ pic.twitter.com/t1OLL0iewi — ODM By Treize013 (@ODMByTreize013) June 6, 2023

Pour résumer Pour renforcer sa défense en vue de la saison prochaine, l'Olympique de Marseille s'intéresserait au profil du défenseur central de Clermont, Alidu Seidu, qui a récemment chambré la star du Paris Saint-Germain, Kylian Mbappé.

