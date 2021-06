OM - Mercato : Longoria frappé par un gros coup dur avec Wass

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Après avoir bouclé l'arrivée du milieu de terrain de Flamengo, Gerson, et de deux pépites du centre de formation de l'OGC Nice, Salim Ben Seghir et Bilal Nadir, l'Olympique de Marseille accélère son mercato estival. Parmi les pistes chaudes étudiées par les dirigeants olympiens, on retrouve celle du latéral droit de Valence, Daniel Wass.

L'entraîneur de Valence compte sur Wass pour la saison prochaine

Lancer le diaporama

OM - Mercato : les pistes des Marseillais pour l'été 2021 +51

Daniel Wass Credit Photo - Icon Sport

Mais son entraîneur, José Bordalas, a calmé le jeu concernant un départ cet été de l'international danois.

"Wass se trouve sous contrat. C'est un joueur magnifique et il a toujours fait preuve d'un grand engagement à Valence. Je compte sur lui", a confié le technicien valencien dans une interview accordée à AS. De son côté, l'OM n'aurait formulé aucune offre concrète à Valence pour l'ancien joueur d'Évian Thonon Gaillard.

Reflexiones de José Bordalás en @diarioas "Como técnico, yo tengo el ADN del Valencia". https://t.co/y0KgHdI4oU — ConradoValle (@ConradoValle) June 25, 2021