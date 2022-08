OM - Mercato : Longoria furax, la vérité éclate enfin sur Cristiano Ronaldo

La rumeur Cristiano Ronaldo (37 ans) aura animé cette dernière ligne du mercato de l’OM cet été. Lancée par la Team OM sur Twitter, il y a quelques semaines, celle-ci a pris de l'épaisseur au fil des jours jusqu’à devenir crédible aux yeux de certains fans marseillais.

Même des figures de l’OM comme Éric Di Méco ou Mamadou Niang ont fait connaître leur position sur le sujet, à savoir qu’il faudrait que Frank McCourt mette tout en œuvre pour ferrer l’attaquant portugais de Manchester United. Fabrizio Romano ne fait pas partie de cette catégorie et a brisé le rêve des supporters marseillais.

« J'imagine ce qui se passerait au Vélodrome au cas où Cristiano Ronaldo marquerait un but... mais pour le moment je n'ai pas d'information, a-t-il annoncé sur Twitter. Il n'y a rien à ce jour, pas de rencontre ni de négociation. Pablo Longoria est très en colère est triste à cause de ses rumeurs. CR7 ne fait absolument pas partie du projet. »

