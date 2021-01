OM - Mercato : Longoria lorgne un champion du monde

Si la grande priorité de l'OM cet hiver est le recrutement d'un attaquant, Pablo Longoria et André Villas-Boas aimeraient renforcer d'autres secteurs. Et non le poste de latéral droit. Hiroki Sakai ne cesse d'afficher ses limites offensives, comme hier soir contre Montpellier (3-1), où ses rares centres n'ont jamais trouvé preneur et quand, bien placé devant le but, il s'est fait contrer.

Il n'est pas l'option prioritaire de Longoria

Selon Foot Mercato, le directeur sportif espagnol suivrait avec attention le dossier de Djibril Sidibé (AS Monaco). Le latéral champion du monde de 28 ans ne part pas titulaire dans l'esprit de son entraîneur, Niko Kovac. Après un prêt à Everton la saison passée, il serait aujourd'hui poussé vers la sortie par l'ASM, qui le laissera partir pour un montant oscillant entre 5 et 7 M€.

Foot Mercato précise cependant que Sidibé n'est pas la piste principale de Longoria et qu'il possède une touche en Premier League avec Newcastle. Cette rumeur a le mérite de montrer que le vaillant guerrier Hiroki Sakai ne devrait plus être titulaire bien longtemps…