OM - Mercato : Longoria lorgne un nouveau Guendouzi, le LOSC aussi

Les négociations avec Schalke 04 pour obtenir le prêt d'Amine Harit l'été dernier pourraient avoir doublement servi Pablo Longoria et l'Olympique de Marseille. En effet, si l'international marocain a déjà rendu quelques services aux Phocéens, il se pourrait aussi qu'il ait ouvert la porte à un jeune partenaire dans la Ruhr, Mehmet Can Aydin.

Selon le journaliste spécialisé dans les transferts Ekrem Konur, le milieu de terrain de 19 ans, en fin de contrat à Schalke 04 en juin, intéresse de nombreux clubs, dont l'OM. Le LOSC, Parme, le Betis Séville, Anderlecht et Brentford seraient également sur les rangs. Aydin est un milieu droit à la grosse activité, capable de dépanner à plusieurs postes, un peu à l'instar de Mattéo Guendouzi.

