OM - Mercato : Longoria lutte avec le Real Madrid et le FC Barcelone pour cet attaquant !

Pablo Longoria devrait mettre à profit ses connexions pour amener à l’OM des recrues dignes de nom au mercato. Ce serait déjà le cas du côté du FC Valence. Selon Mundo Deportivo, le président du club phocéen aurait coché le nom de Fabio Blanco cet été.

Né en 2004, Fabio Blanco arrive en fin de contrat au 30 juin et il a bien connu Longoria dans le cub espagnol. Sauf que le FC Barcelone et le Real Madrid sont sur les rangs, tout comme le Bayern Munich et le Borussia Dortmund.

Alemany a un temps d'avance avec Blanco

Autre problème pour l’OM : le Barça aurait un temps d'avance dans cette histoire puisque Mateu Alemany, qui avait fait signer le jeune Blanco dans le club « Che », vient d’être nommé dans la direction technique de Joan Laporta. Il pourrait ainsi frapper son premier coup afin de paver la voie à son recrutement estival qu’on attend de pied ferme en Catalogne.