OM - Mercato : Longoria mate le LOSC pour un renfort, une autre recrue made in Mourinho en vue !

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

L’information est connue depuis le début de semaine : l’OM et le LOSC sont intéressés par le profil de Pau Lopez. Le gardien espagnol ne fait pas partie des plans de José Mourinho à l’AS Rome la saison prochaine et ne sera pas retenu pour laisser place à Rui Patricio.

Les négociations auraient même déjà démarré entre le portier international portugais et la Louve. Du côté de Lopez, Fabrizio Romano assure que l’OM a pris l’avantage et lorgne un de ses coéquipiers à Rome.

« L’OM et la Roma sont en pourparlers avancés pour Pau Lopez autour d’un prêt avec option d’achat de 15 millions d’euros, explique le journaliste de Sky Italia. L’OM a aussi pris des renseignements sur Cengiz Ünder, qui reviendra à Rome après son prêt à Leicester. Rui Patricio sera le remplaçant de Lopez, les néociations arrivent à leur terme avec Wolverhampton. »

OM and Roma are in advanced talks for Pau Lopez, loan with buy option around €15m. OM asked also for Cengiz Ünder, he’s back to Roma after loan spell at Leicester. 🔴 @DiMarzio #OM #Roma



Rui Patricio will be Pau Lopez replacement - negotiation at final stages with Wolves.