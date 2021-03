OM - Mercato : Longoria muscle son jeu avec McCourt, 60 M€ déjà assurés pour recruter cet été ?

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Pablo Longoria fait grise mine. Le nouveau président de l’OM fait déjà partie de l’histoire puisqu’ il est devenu hier face à Canet-en-Roussillon (1-2) le premier président à avoir remporté aucun de ses 3 premiers matchs officiels avec l'OM depuis Pierre Cangioni en janvier 1995. S’il veut redorer son image, l’Espagnol de 34 ans a tout intérêt à faire feu de tout bois au mercato estival. Pour ce faire, Mohamed Bouhafsi pense qu’il va s’appuyer sur les départs juteux de Boubacar Kamara et Duje Caleta-Car pour investir.

Longoria tablerait déjà sur les ventes juteuses de Kamara et Caleta-Car

Aouchiche et Kamara Credit Photo - Icon Sport

« Ça n'a pas l'air de lui faire peur, mais il y a au moins 10 joueurs à lâcher. Il vient des marchés espagnol et italien où ça arrive que les clubs changent 10 à 12 joueurs dans la saison, et même des grands clubs, a déclaré le journaliste au micro de RMC Sport. Je pense que son idée, c'est de se dire : ‘Je vais vendre Kamara 40 millions d'euros et Caleta-Car 20 millions d'euros, je vais récupérer 60 millions d'euros et je vais les réinvestir en recrutant cinq ou six jeunes à fort potentiel que je pourrai revendre.’ Ce sera cet été qui nous permettra de juger Longoria et de voir s'il est capable de bien gérer ce mercato. »

Longoria veut s'approprier tout le sportif avec Friio

Aux dernières nouvelles, Longoria aurait musclé son jeu auprès de Frank McCourt en lui demandant de lui donner carte blanche pour réorganiser le staff du recrutement de l’OM. Avec son acolyte David Friio, le dirigeant espagnol entend tout le secteur sportif.