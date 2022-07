OM - Mercato : Longoria n'a pas abandonné Deulofeu

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Lors du dernier mercato hivernal, l'Olympique de Marseille s'était lancé à l'assaut de l'ailier gauche espagnol, Gerard Deulofeu, auteur d'une excellente saison à l'Udinese avec 9 buts inscrits et 2 passes décisives délivrées en 25 matchs de Serie A disputés.

L'OM pense toujours à Deulofeu

Mais alors que le nom de l'ancien joueur du FC Barcelone ne revenait plus trop dans les rumeurs de transferts du club phocéen, il a de nouveau fait son apparition. En effet, selon les informations du journal espagnol, Marca, l'OM resterait l'un des clubs les plus pressants pour tenter de recruter le joueur de 28 ans. Villarreal, le FC Séville, l'Atalanta Bergame et surtout Naples seraient également sur le coup. Pour laisser partir Gerard Deulofeu cet été, l'Udinese attendrait une offre de 18 millions d'euros. Mais on imagine mal le président olympien, Pablo Longoria, dépenser un tel montant.

Fabien Chorlet

Rédacteur