OM - Mercato : Longoria n’a pas abdiqué pour Saliba, Payet prêt à couper la tête de Thauvin ?

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Pablo Longoria est sur tous les fronts. Alors que la DNCG a demandé des garanties supplémentaires pour valider le budget de l’OM la saison prochaine, le président du club phocéen tente par tous les moyens de conserver William Saliba dans l’effectif de Jorge Sampaoli au mercato estival.

Si l’ancien défenseur de l’ASSE a affirmé ce week-end son envie de s’imposer enfin à Arsenal la saison prochaine, La Provence fait savoir dans son édition du jour que la messe n'est pas dite pour autant dans l’esprit des dirigeants de l’OM. Les propos médiatiques de Saliba ne changeraient absolument rien pour le club phocéen, qui resterait mobilisé dans ce dossier très complexe.

En parallèle, le média mexicain El Futbolero nous apprend qu’un club aux moyens importants serait prêt à se lancer sur Dimitri Payet : les Tigres de Monterrey. Deuxième du dernier championnat et demi-finaliste des playoffs pour le titre, le club d’André-Pierre Gignac n'aurait pas de problèmes à ouvrir la porte à Florian Thauvin pour s’offrir les services du leader de l’OM. À Marseille, on se rappelle que les deux hommes n’étaient pas en odeur de sainteté...

Radonjic 🇷🇸 buteur ce soir avec la Serbie en ligue des nations. Il a connu une saison compliquée ou il a pu jouer avec le Benfica 🇵🇹. Il se retrouve convoqué avec l'Équipe nationale en répondant présent..



#TeamOM pic.twitter.com/HYZ4EUKQbJ — 𝙻𝚊 𝙼𝚒𝚗𝚞𝚝𝚎 𝙾𝙼 (@LaMinuteOM_) June 5, 2022

Pour résumer Alors que William Saliba a envie de s’imposer à Arsenal, Pablo Longoria n’a pas perdu l’espoir de le conserver à l’OM. Dimitri Payet, de son côté, est courtisé par un club bien connu des Marseillais : les Tigres de Monterrey.

Bastien Aubert

Rédacteur