OM - Mercato : Longoria n'a pas perdu espoir pour cette piste à 15 M€

Zapping But! Football Club OM - INFO BUT! : un ex de retour au bercail ?

Pablo Longoria vient de réaliser un très gros coup avec le recrutement d'Alexis Sanchez. Mais le président de l'OM est ambitieux et il ne compte pas s'arrêter là. Les prochains jours vont être consacrés à la vente de joueurs histoire de renflouer les caisses mais il a bien l'intention d'attirer une ou deux recrues d'ici le 1er septembre. Selon AS, il aurait toujours son compatriote Gerard Deulofeu (28 ans) dans le viseur. L'ailier de 28 ans sera cependant difficile à attirer, pour deux raisons. La première, c'est la concurrence sur ce dossier (Villarreal, Naples, Torino, Atalanta), sachant que l'intéressé n'exclue pas de rester dans le Frioul. La deuxième, c'est le coût de l'opération puisque l'Udinese réclame entre 15 et 20 M€ pour lâcher l'Espagnol. Et vu la concurrence, il ne devrait pas être possible de se mettre d'accord pour un prêt, même avec option d'achat obligatoire... Mais la concurrence est rude dans ce dossier ! 👀#TeamOM #MercatOMhttps://t.co/TcPwtZfsVH — Le Phocéen (@lephoceen) August 11, 2022

Pour résumer Selon un média espagnol, le président de l'OM, Pablo Longoria, n'aurait pas abandonné l'idée de recruter son compatriote Gerard Deulofeu (28 ans, Udinese). Mais l'opération s'avère complexe en raison de la concurrence et du coût du transfert.

Raphaël Nouet

Rédacteur

Podcast Men's Up Life