OM - Mercato : nouveau rebondissement pour Iliman Ndiaye !

L'OM ne s'avoue pas vaincu, du moins pas pour le moment. En discussions avec le club phocéen pour une arrivée cet été et un contrat de cinq ans, Iliman Ndiaye aurait finalement décidé de rester à Sheffield United, ont indiqué RMC Sport et l'Equipe ce lundi. Convaincu par sa famille, qui souhaite de la stabilité, et par le discours ambitieux de son club promu en Premier League, le milieu offensif sénégalais pourrait même prolonger chez les Blades, faisant une croix définitive sur ses chances de signer à Marseille.

Contre-attaque à venir ?

Un temps annoncé proche de rallier la Canebière, le Lion de la Téranga s'éloigne maintenant de la Ligue 1 même si Pablo Longoria n'aurait pas dit son dernier mot dans ce dossier. Confirmant la volte-face du joueur, Foot Mercato laisse toutefois planer le doute sur les intentions du board olympien qui pourrait revenir à la charge prochainement. Reste à savoir si l'OM serait prêt à s'aligner sur les 20 millions d'euros demandés par l'écurie anglaise qui n'a, pour le moment, reçu aucune offre. Et si même le joueur n'est plus enclin à quitter l'Angleterre, la tâche s'annonce plus que complexe pour le président marseillais et son équipe.

