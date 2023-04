OM - Mercato : Longoria ne lâche pas ce buteur de Premier League

Zapping But! Football Club OM : faut-il envoyer Clauss sur le banc ?

À en croire les informations du Daily Sport, le club olympien serait toujours intéressé par l'Ivoirien, qui sera libre de tout contrat cet été et qui voudrait rebondir dans un club évoluant en Ligue des Champions. L'OM serait même le dernier club à avoir manifesté un intérêt pour le natif d'Abidjan, qui est loin de manquer de courtisans sur le marché des transferts puisque l'AS Monaco, Arsenal, le Bayern Munich, le Borussia Dortmund ou encore Al-Nassr et Al-Ittihad seraient également sur le coup.

Arsenal & Marseille ➡️ Wilfried Zaha



🔵 #OM are the latest club to express interest in signing the 30-year-old Crystal Palace winger on a free.



🔴 #AFC also remain in the frame.#TransferConfidential pic.twitter.com/tpbH3WJ8yD