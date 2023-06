OM - Mercato : Longoria ne lâche pas une piste du PSG et un bon plan de l'OL

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Alors que le mercato estival ouvrira officiellement ses portes ce samedi à minuit, le président de l'Olympique de Marseille, Pablo Longoria, qui a annoncé qu'il souhaitait régénérer son effectif à 40-50% cet été, multiplie les pistes sur le marché des transferts.

Marcus Thuram et Moussa Dembélé toujours dans le viseur de l'OM ?

Mais alors que l'on pensait ces pistes refermées en attaque, La Provence nous apprend ce mardi que l'OM seraient toujours intéressés par Marcus Thuram et Moussa Dembélé, qui arrivent tous deux en fin de contrat cet été respectivement avec le Borussia Mönchengladbach et l'Olympique Lyonnais. Cet intérêt pour les deux joueurs français daterait de plusieurs mois. Pour rappel, le Paris Saint-Germain serait également dans la course à la signature de Marcus Thuram.

